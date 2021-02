Come riportato dal Daily Mirror, il Liverpool sta seguendo con grande attenzione Gleison Bremer. Classe 1997, il difensore brasiliano era arrivato al Torino dall'Atletico Mineiro nell'estate del 2018 per 5,8 milioni di euro: ora ne serviranno circa il triplo per acquistarlo.



Per lascar partire Bremer il Torino chiede infatti almeno 15 milioni di euro. Il futuro del brasiliano dipenderà però molto da come terminerà la stagione del Torino: in caso di retrocessione il suo addio sarebbe inevitabilmente, in caso di salvezza Urbano Cairo cercherà di convincerlo a rimanere.