L'inchiesta aperta a La Spezia e che ha coinvolto il club ligure per l'ingaggio fuori dalle regole di giovani calciatori nigeriani rischia di avere pesanti ripercussioni sulla classifica del campionato di Serie B, sia per quanto concerne la corsa play-off, sia la lotta per evitare la retrocessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Livorno ha presentato ricorso per la partita dello scorso 27 febbraio, nella quale lo Spezia ha utilizzato l'attaccante classe '97 David Okereke, tesserato irregolarmente ai tempi della Lavagnese.



In caso di accoglimento del ricorso, lo Spezia perderebbe il match incriminato (il cui risultato non è stato ancora omologato) e si vedrebbe assegnato un punto di penalizzazione per ogni partita nella quale Okereke è stato impiegato. Gli attuali 37 punti, che valgono l'ottavo posto in classifica, diventerebbero 12, in virtù delle 22 partite disputate sino ad oggi dal calciatore africano