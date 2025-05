Il Livorno torna in Serie C, Dionisi a CM: "Qui si combatte tra le difficoltà"

Getty Images

Vi ricordate quel Frosinone dei miracoli che nel 2015 è salito per la prima volta in Serie A? In attacco c'era. Lui, leader punto di riferimento di una squadra che nel giro di qualche anno vuole tornare protagonista nel calcio che conta.

"No, mai. Nella mia vita ho sempre fatto scelte senza avere rimpianti. Diciamo che non ci sono mai stati pensieri di questo tipo anche perché è andato tutto bene, ma non è mia abitudine fare questi ragionamenti"."La passione e la voglia di combattere anche nelle difficoltà, una cosa nella quale mi ritrovo anche io. C'è meno entusiasmo rispetto a qualche anno fa, ma adesso è normale sia così; ci vorrà tempo e pazienza per riportare quel clima, ma intanto abbiamo fatto un passo importante dopo quattro anni tra i Dilettanti".

"Il primo gol, In rimonta. Un rigore segnato sotto la curva: è stato l'inizio di tutto"."Rappresenta il pieno di benzina, è un festeggiamento nato a Celano per una scommessa fatta con un dirigente che aveva una pompa di benzina: a ogni mio gol mi faceva il pieno di benzina"."Diciamo che qualche viaggetto grazie a lui me lo sono fatto. A Livorno si ricordavano di quell'esultanza e così l'ho riproposta".

"Sicuramente la sconfitta con il Ghiviborgo. E' arrivata quando eravamo vicino all'obiettivo, mentalmente l'abbiamo un po' accusata. Poi però ci siamo ripresi vincendo una delle partite più importanti contro la seconda in classifica"."Ho già fatto i complimenti al presidente per quello che sta facendo, per la prima volta è stata presa una casa al Livorno che vuole riportare dove merita di stare".

"E' un obiettivo importante e non semplice, ma lui sta dando continuità alle parole: lavorando con programmazione e idee definite è fattibile"."Io ho voglia di rimanere, ma bisogna parlare con la società. Tempo fa ne avevamo già discusso, ora dobbiamo solo rimetterci seduti e riprendere l'argomento"."Un presidente generoso che amava la sua squadra e il calcio in generale. Una di quelle persone che ti ricordi anche a distanza di anni".

"La prima volta che sono arrivato a Livorno non conosceva tutti i giocatori, così dopo un'amichevole contro lo Standard Liegi ridendo disse a Galante: 'Qui prendono i giocatori e nemmeno me lo dicono...', e indicava me. Poi segnai e quell'anno si ricordò di me"."E' un ragazzo eccezionale, ci siamo sentiti anche quando eravamo lontani e scherzavamo sulla possibilità di tornare a giocare insieme. Lui l'anno scorso voleva smettere, poi mi disse che se fossi tornato avrebbe fatto un altro anno. Sono contento che ha chiuso la carriera come voleva".

"Per un rapporto di stima anche extra calcistica faccio il nome di Sottil"."Il primo anno ad Ascoli. Era una situazione critica, ma lui ci ha trasmesso la carica giusta per convincerci che tutto era possibile. E il suo modo di comunicare ai giocatori è un qualcosa che mi è rimasta per sempre"."Koulibaly e Chiellini a livello fisico erano mostruosi. Non dico insuperabili, ma vedendo loro mi sono reso conto del gap che c'è tra i giocatori normali e i top player. Delle macchine perfette. Anche a livello di concentrazione: ricordo che quando affrontavo la Juventus lo facevo sempre con squadre minori rispetto alla sua, eppure Chiellini scendeva sempre in campo con la massima concentrazione".

"E' un progetto nato per dare un'opportunità ai giovani e che voglio portare avanti seguirlo da vicino. Per ora abbiamo solo il settore giovanile fino all'Under 17, ma ci piacerebbe costruire una prima squadra per giocare anche solo in Promozione o Eccellenza".Al fianco di Federico Dionisi c'è sempre stata- l'abbiamo preso quando aveva 19 anni e ancora non abbiamo finito... Nel mondo del calcio non è semplice trovare un ragazzo dedito al sacrificio come Federico".

"Lo conosciamo da quando era nelle giovanili del Rieti, negli anni abbiamo gestito situazioni diverse in base alla categoria. La bravura dell'agente è lo stare sempre al fianco del ragazzo, l'aspetto fondamentale è la fiducia che si crea tra calciatore e procuratore. E posso dire che mio padre Roberto, con Dionisi, ha sempre avuto un rapporto che si avvicina a quello tra un padre e un figlio"."Sì, in due momenti della sua carriera: dopo l'esperienza in Portogallo all'Olhanense, con il quale fece una stagione importante, ci chiamarono lo Sporting Lisbona e il Benfica; nel 2015-16, primo anno in Serie A col Frosinone, lo stava seguendo il Galatasaray che per l'anno successivo cercava un attaccante dalla Serie A".

"Anno dopo anno ci sono sempre elementi da monitorare che si aggiungono. Ormai, anche nelle categorie inferiori, è fondamentale la cura della comunicazione di un calciatore; sui social c'è una grande risonanza, a tutti i livelli. Adesso bisogna alzare l'asticella".