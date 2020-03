Almost 3⃣0⃣% loss in big-5 league players' transfer values if no match played and no contract extended until 30th of June! Data per club available in issue number 2⃣8⃣9⃣ of the @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/aDHSsQ78ZI #Covid_19 pic.twitter.com/Lv7ohK2KKM — CIES Football Obs (@CIES_Football) March 30, 2020

L'ipotesi che il calcio non riesca più a tornare a giocare entro la fine di giugno spaventa enormemente l'industria del pallone. Tra le ricadute economiche causate dall'eventuale mancata ripartenza dei campionati ci sarebbe anche la pesante svalutazione che riguarderebbe il valore di mercato dei cartellini dei giocatori.Secondo un'analisi pubblicata dal portale del Cies, l'osservatorio internazionale che monitora gli aspetti economico-finanziari legati al calcio, in quattro mesi di inattività le rose dei club iscritti ai cinque principali tornei europei subirebbero un deprezzamento medio di 28 punti percentuale. Un valore che oscilla tra il 16% del Brest e il 38% dell'Olympique Marsiglia. Dietro alla formazione provenzale si piazzano però ben tre club della nostra Serie A, nell'ordineVerona e Spal. Particolarmente grave appare soprattutto la situazione dei nerazzurri che, una cifra che porrebbe la Beneamata al settimo posto assoluto in Europa, dietro soltanto al PSG e alle grandi corazzate spagnole ed inglesi.Tra le nostre squadre di punta anche Lazio e Fiorentina vedrebbero i propri giocatori svalutati per oltre 100 milioni, mentreA subire il contraccolpo minore, almeno in termini assoluti, sarebbe il Lecce che con un ammanco di appena 8 milioni sarebbe ultimo in questa speciale graduatoria non solo in Italia ma anche in Europa.Complessivamente gli organici della Serie A subirebbero una svalutazione di 2,9 miliardi di euro, passando dagli attuali 10,6 miliardi di valore totale di inizio marzo ai 7,7 e risultando la Lega nazionale più penalizzata del Vecchio Continente. La statistica analizza il valore dei 20 calciatori più quotati di ogni rosa, prendendo in esame parametri come l'età del calciatore, la durata del suo contratto, le sue ultime performance e il proseguimento delle propria carriera.