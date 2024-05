Il Losanna di Pafundi si salva: com'è andata la sua stagione in Svizzera

Gli occhi di tanti appassionati di calcio italiani si sono posati per la seconda parte di stagione sulle prestazioni del Losanna. Il motivo? In questa squadra gioca uno dei talenti più promettenti prodotto negli ultimi anni: stiamo parlando di Simone Pafundi che, lasciata l'Udinese dove trovava poco spazio, ha disputato il suo primo pezzo di campionato tra i pro proprio in Svizzera.



E oggi il suo Losanna è riuscito a centrare l'obiettivo stagionale: la salvezza, arrivata con diverse giornate d'anticipo dopo che la squadra di Magnin ha pareggiato 0-0 contro il Grasshoppers. Una buona annata quella di Simone Pafundi che ha messo insieme 16 presenze con un gol e due assist.