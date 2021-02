Erwin Wosky, maestro e primo allenatore di Romelu Lukaku nelle giovanili del Koninklijke Rupel Boom FC in Belgio, ha parlato a Tuttosport dello scontro dell'attaccante dell'Inter con Ibrahimovic: "Per Romelu sua mamma è sempre stata giustamente intoccabile. Una sorta di Dea. Se dicevi qualcosa di irriguardoso verso di lei, lui si arrabbiava e parecchio. Quindi se Ibra gli ha detto qualcosa sulla madre, capisco perché si sia arrabbiato. La risposta migliore l'ha data comunque in campo, segnando e battendo il Milan. Così si fa".