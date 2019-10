Ricordate l'operazione Pogba? Dal Manchester United alla Juve e poi di nuovo ai Red Devils per la cifra monstre di 105 milioni di euro? Ecco, i cugini di Manchester (il City) potrebbero fare una cosa analoga con Jadon Sancho: il talento inglese è passato da Citizens al Borussia Dortmund nel 2017 per una cifra inferiore agli 8 milioni di euro e la prossima estate potrebbe fare il percorso inverso e tornare con i Guardiola boys ma per un prezzo ampiamente superiore: secondo la Bild, potrebbero non bastare 120 milioni per convincere i gialloneri a lasciarlo partire.