Che il Manchester United abbia bisogno di un deciso cambio di rotta lo dicono i risultati (insoddisfacenti) ottenuti sul campo. La svolta potrebbe essere rappresentata dall'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina dei Red Devils, ma potrebbe non bastare. Ecco che i dirigenti dello United si stanno muovendo anche sul mercato in entrata per dare al tecnico toscano quante più soluzioni possibili. Si guarda in casa blaugrana per ben due obiettivi da raggiungere a gennaio: secondo il Mundo Deportivo oltre al nome di Ivan Rakitic (considerato ormai lontano da Barcellona) c'è anche quello di Ousmane Dembélé. Particolarmente difficile quest'ultimo anche perché il calciatore si trova bene in Catalogna e non vorrebbe spostarsi a gennaio.