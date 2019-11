Il Manchester United per il futuro vuole scommettere sull'Italia giovane, quella che ci fa ben sperare e che non vorremmo farci portare via. Secondo il Daily Mail, i Red Devils hanno messo nel mirino Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Il presidente del Brescia, Cellino ha recentemente dichiarato che il suo centrocampista vale 300 milioni di euro, una sparata pesante per far capire ai possibili acquirenti che per Tonali ci sarà da sudare. E poi c'è quel Nicolò Zaniolo che nelle ultime partite con la sua Roma sembra essere tornato quel giocatore devastante visto nello scorso campionato.