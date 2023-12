Anthony Martial sarà libero a parametro zero a fine anno. L'attaccante del Manchester United è in scadenza di contratto e, secondo quanto riferito da The Athletic non rinnoverà il uso contratto. I Red Devils non eserciteranno la clausola di rinnovo automatico presente nel suo contratto e proveranno a vendere il francese a gennaio. L'Inter e la Juventus in passato si erano avvicinate a lui.