Secondo Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, il Manchester United avrebbe offerto alla Juventus Cristiano Ronaldo in cambio di Adrien Rabiot, centrocampista francese per il quale è in corso una trattativa fra i bianconeri e i Red Devils. La risposta della Juve è stata un secco no: a Torino CR7 ha già fatto la sua storia.