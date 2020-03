. L'atto finale, al minuto 95, mostra, esalta e inquadra alla meglio la presunzione calcistica del City:che infila la porta vuota dopo il più improbabile e perfetto assist. Due a zero per i padroni di casa nel derby di Manchester, due a zero per lo United.. Sembra averne la rotta e chi la traccia (Gundogan), sembra averne di vele per navigare (Aquero e Sterling). Al minuto 10 infatti De Gea para un tiro avversario mica facile, tre minuti dopo Aguero fa vedere tunnel in area avversaria, spazza Matic da ultimo difensore., o almeno il vento a favore cala di brutto dopo il ventesimo.: minuto 22 e Martial tira sul portiere, a difesa del City già sbandata, minuto 27 e Martial non la passa a Bruno Fernandes solo in area. Il timone della gara lo ha preso lo United. E. E sarà anche partita.nonostante l'Old Trafford tifoso sia innamorato tutto di Bruno Fernades. Ma bene anche James e bene i tre là dietro, soprattutto Maguire. Non benissimo Shaw, ma non si può avere tutto. Minuto 48 della ripresa, Aguero segna in fuorigioco. Poi Ederson prova a imitare De Gea della gara contro l'Everton, cioè farsi gol da solo respingendo contro la gamba dell'avversario. Non ci riesce di poco. Minuto 56 tiro di Foden, rimedia De Gea.Qui Guardiola cambia, mette dentro Gabriel Jesus per Aguero e Mahrez per Silva. E il City migliora, torna a navigare nelle acque della partita. Ma il gol lo costeggia sempre da lontano. Fino al minuto 75 quando Mahrez crossa, Gabriel Jesus tira, De Gea fa una gran parata.. Una cosa si è vista: se Capello ha ragione, se il Manchester City è il meno lontano di tutti nel correre verso la Coppa con le orecchie, al City non ditelo, non fatelo sapere. Il City del primo tempo, discretamente sicuro della sua superiorità, è bastato un tenace e testardo pressing per sgonfiarlo e disorientarlo.Il City del secondo tempo, quando ha finalmente realizzato che stava perdendo il terzo derby di stagione su quattro, questo magari può dare qualche ragione a Capello.. Non sono proprio tornati i vecchi tempi, questo no, ma I Red Devils tornano a puzzare di zolfo nell'inferno chiamato Old Trafford.