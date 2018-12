Via Mourinho, dentro Antonio Conte: il futuro del tecnico salentino è già scritto secondo i bookmaker d'oltremanica che a poche ore dall'esonero dello Special One hanno fatto letteralmente crollare la quota su Conte come prossimo allenatore del Manchester United. Appena 24 ore fa la quota di Conte era fissata a 13 volte la posta, questa mattina invece è stata portata a 3,00, lanciando l'ex tecnico della Juventus in cima al tabellone, in coabitazione, però, con Zinedine Zidane, altro grande favorito per il post Mourinho. Si sale a 9,00 per Michael Carrick, collaboratore dello Special One, mentre pagherebbe 11,00 l'arrivo di Arsene Wenger, mentre affidarsi alla vecchia gloria Ryan Giggs farebbe salire la quota a 34,00.