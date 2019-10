Il The Sun in Inghilterra dà risalto alla stagione di Alexis Sanchez e riporta le parole di una fonte interna al Manchester United che spiega come la dirigenza dei Red Devils stia sperando in un riscatto da parte dell'Inter a fine anno.



RISCATTO - "Il Manchester United spera che abbia una buona stagione all'Inter e che magari in estate i nerazzurri o un altro club possano acquistarlo la prossima estate. La società lo valuta ancora bene, in quanto gli rimangono ancora alcuni anni di carriera a buon livelo in base alla sua età e alla sua solida reputazione".