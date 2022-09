Il mancato arrivo di Milan Skrinar dall'Inter ha creato qualche malumore in casa Psg. Lo racconta L'Equipe, secondo il quale il ds Luis Campos non è soddisfatto del lavoro dell'altro dirigente Antero Henrique, che ha rinforzato due avversarie nel girone di Champions come Juventus e Benfica cedendogli Paredes e Draxler e pagando anche parte dell'ingaggio.