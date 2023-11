Il Manchester City vorrebbe che Kalvin Phillips non si trasformasse in un rivale. Né in Premier né in Champions. Ecco perché la soluzione Juve sembra sempre più gradita, anche se solo in prestito secco. Andare oltre non è possibile per il club bianconero, sia in termini di ingaggio che di cartellino è stato pagato 52 milioni appena un anno fa. La Juve quindi ci pensa, anche se cerca giocatori diversi. E pure lo stesso Phillips gradirebbe una soluzione definitiva.