Il Manchester City fa sul serio per Reijnders. E Guardiola ha messo nel mirino pure Wirtz

La qualificazione alla Champions League della prossima stagione è ancora da blindare nelle ultime due partite di campionato, complice l'inaspettato 0-0 contro il già retrocesso Southampton dell'ultimo turno, maI rumors inglesi sulsono sempre più insistenti e fondati.in questa stagione ed è convinto che sia il calciatore ideale per portare talento e freschezza in un reparto di centrocampo che uscirà profondamente ridisegnato. Idealmente,che, pur avendo esercitato la clausola per prolungare fino al 2026 il contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, non offre più le garanzie di tornare ad essere il calciatore che due anni fa aveva salutato Manchester per accasarsi al Barcellona.L'ex AZ Alkmaar è profondamente legato al Milan, per la fiducia che gli ha accordato e per la crescita e la visibilità che ha saputo ottenere nelle sue due prime stagioni in Italia. Il club rossonero è consapevole dell'interesse dall'estero per uno dei migliori centrocampisti in Europa per continuità di rendimento, ma al tempo stesso lo ritiene una pedina fondamentale per il futuro.– e al momento non risultano contatti tra i club – per instillare quanto meno il dubbio, considerando che nel 2025/2026 verranno a mancare i ricchi introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League.Se Reijnders rimane però il “tuttocampista” su cui Guardiola ha messo un circoletto rosso, eleggendolo ad obiettivo primario per la prossima finestra di mercato,in quel reparto.ha comunicato già da qualche settimana che le prossime saranno le sue ultime partite con la maglia del Manchester City, che ha deciso di non offrigli il rinnovo di contratto che scade il 30 giugno. Il calciatore belga, assorbita la delusione,, che progetta a sua volta una campagna di rafforzamento degna di nota.La stella del Bayer Leverkusen è pronto a fare un passo importante nella sua carriera. Dopo aver contribuito, lo scorso anno, alla vittoria della prima Bundesliga nella storia del club e alla conquista della Coppa di Germania, aver trascinato la squadra alla finale di Europa League aver chiuso anche questa stagione con numeri importanti – 16 goal e 15 assist – il classe 2003 medita un trasferimento altrove., anche lui in arrivo (a parametro zero) da Leverkusen.Una somma importantissima, che il Manchester City non avrebbe problemi a sostenere per mettere a disposizione di Guardiola un calciatore che, nella sua testa, potrebbe compiere l'ultimo step in termini di crescita trasformandosi in un trequartista con compiti pure di regia in posizione più arretrata, alla de Bruyne.classe 2000, con le sue 6 reti e 10 assist ha trascinato il Nottingham Forest nelle posizioni nobili della classifica, riportandolo in Europa dopo una lunghissima assenza. Anche lui è sul taccuino di Guardiola, insieme a Reijnders e Wirtz. Il Manchester City è disposto a fare davvero sul serio.