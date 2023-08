Arrivare al top del calcio europeo non è facile. Lo sa bene il Manchester City che ci ha messo quasi 70 anni a vincere la sua prima Champions League e lo sa bene Guardiola che ha dovuto aspettare il suo settimo anno in Inghilterra per alzare la coppa dalle grandi orecchie con i Citizens. Ancora meno facile è riconfermarsi. Il City, dopo il Treble messo a segno nella scorsa stagione, si avvicina all'inizio della stagione 2023/2024 e lo fa cambiando molto. Tra uscite, nuovi acquisti e trattative ancora in corso, sembra che Guardiola non abbia paura di scommettere su novità tattiche e nuovi innesti. Alla luce della sconfitta in Community Shield contro l'Arsenal, è lecito chiedersi: si riconfermerà agli stessi livelli?



CHI E' PARTITO - Il primo a lasciare l'Etihad è stato Ilkay Gundogan, partito in direzione Barcellona dopo la scadenza del suo contratto con gli inglesi. E' sicuramente la sua la partenza che più ha sorpreso gli addetti ai lavori, visto che Gundogan è stato un pilastro (e il capitano) del Manchester City delle meraviglie. Decisivo per la conquista dello scudetto con 8 gol e 5 assist, decisivo in finale di FA Cup contro i cugini del Manchester United grazie alla sua doppietta e cruciale nel percorso di Champions. A lasciare i Citizens è stato anche Riyad Mahrez, stregato dalle lusinghe dell'Al-Ahli che lo ha convinto a suon di milioni a sposare il progetto arabo. Ma non sembra finire qui il cambiamento in casa City, perché sono diversi i giocatori con richieste sul mercato.



CHI PUO' PARTIRE - Sul taccuino delle altre big europee spiccano i nomi di numerosi gioielli del Manchester City. Il più corteggiato è Kyle Walker, terzino sinistro di grande esperienza che da diverso tempo è accostato al Bayern Monaco. Negli ultimi tempi la pista tedesca sembra essersi raffreddata, in seguito alla proposta di rinnovo sottoposta dal City al giocatore, per la quale non è però arrivata ancora nessuna risposta ufficiale da parte del giocatore che si tiene ancora aperta la porta per la Bundesliga. Molto richiesto sul mercato è anche Bernardo Silva, altro protagonista indiscusso del Treble, che ha acceso gli interessi del Barcellona. I blaugrana sono forti su di lui, ma vista la situazione economica in cui versano, non potranno fare follie. Il Manchester City vuole tenerlo e prepara il suo rinnovo a cifre irrinunciabili, ma in un mercato imprevedibile come quello attuale non è da escludere un cambio di rotta. Barcellona che insiste anche per Joao Cancelo, rientrato dal prestito al Bayern Monaco e desideroso di accasarsi in Spagna. Il giocatore vede nella squadra di Xavi la meta giusta e spinge per la cessione, con il City che non disdegna l'opzione.







CHI E' ARRIVATO - Alla partenza di Ilkay Gundogan, il City ha risposto in entrata con l'acquisto di Mateo Kovacic, strappato al Chelsea per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un investimento importante per un giocatore che Guardiola ha subito lanciato nei suoi schemi senza porsi nessun freno. Titolare in gran parte delle amichevoli del pre-season e titolare nel Community Shield perso contro l'Arsenal. E se quello di Kovacic appare un investimento importante, ancora più forte è il segnale lanciato con l'acquisto di Josko Gvardiol, arrivato da poco dal Lipsia per la bellezza di 90 milioni, superando l'acquisto record di Maguire da parte del Manchester United e andando così a prendersi il primato di difensore più pagato della storia. Un giocatore che sicuramente entrerà con prepotenza nell'undici titolare e che è destinato a starci per i prossimi anni.



CHI PUO' ARRIVARE - La campagna acquisti finanziata da Mansur bin Zayd Al Nahyan non finisce qui. I Citizens valutano nuovi innesti per sopperire alle partenze già concluse e a quelle che potranno essere completate nei prossimi giorni. Un nome su cui l'interesse è forte è quello di Michael Olise del Crystal Palace. Come riportato da The Athletic il nome dell'ala destra

francese classe 2001 è nell'aria come possibile sostituto di Mahrez. Su di lui si registra anche l'attenzione del Chelsea che valuta l'eventuale pagamento della clausola del giocatore, vicina ai 35 milioni di sterline.



UN NUOVO CITY - Insomma il Manchester City, seppur sempre appoggiato ai suoi uomini cardine, non sembra spaventato dal cambiamento e sceglie una strategia dinamica per provare a riconfermare la stagione da record messa a segno lo scorso anno. Non solo con il mercato ma anche con l'impiego maggiore di alcuni elementi che nell'ultimo anno hanno trovato poco spazio. Kalvin Phillips, può trovare più spazio dopo una stagione difficile, Julian Alvarez spera di essere utilizzato di più da titolare, magari anche in tandem con Haaland o da trequartista nel 4-2-3-1. E occhio anche alla porta, con Stefan Ortega - portiere tedesco arrivato l'anno scorso dall'Arminia Bielefeld - che si candida per insidiare Ederson tra i pali del City, ruolo che ha già ricoperto nella match di Community Shield. Vedremo se a tanti cambiamenti corrisponderanno altrettanti risultati.