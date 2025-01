Il Manchester City non si ferma più: è ufficiale anche Marmoush, colpo da 75 milioni di euro

Welcome to Manchester, @OmarMarmoush

Commenti (1) Scrivi il tuo commento SempreA 52 minuti fa Come in Italia la Juventus !!! 2

1

Rispondi Vedi tutti i commenti

Dopo l'acquisto del difensore Abdukodirdal Lens per 40 milioni di euro e quello del centrale brasiliano classe 2006dal Palmeiras per circa 37, la formazione inglese ha ufficializzato anche l'arrivo di un rinforzo di spessore per l'attacco., nazionale egiziano prelevato per 75 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte,