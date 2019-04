Sabato 18 maggio il Manchester City giocherà a Wembley la finale di FA Cup contro il Watford, e la società ha deciso di premiare i propri fan con un regalo molto speciale. Il club metterà infatti a disposizione almeno 26 pullman (ossia uno per ogni giocatore della rosa, con possibilità di richiederne ulteriori) per permettere ai propri tifosi di recarsi gratuitamente a Londra per assistere alla partita.



Il capitano dei Citizens, Vincent Kompany, ha così spiegato questa iniziativa: "Il supporto del nostro pubblico è stato a dir poco incredibile per tutta la stagione. Viaggiare per andare a vedere tutte le partite, sia in casa che in trasferta, non è facile, ed è qualcosa che tutti noi apprezziamo molto. Sebbene il risultato di ieri sera (l'eliminazione dalla Champions League per mano del Tottenham, ndr) non sia stato quello sperato, è stato davvero speciale sentire i nostri tifosi sostenerci a squarciagola per 90 minuti. Abbiamo ancora tanto per cui lottare in questo stagione, e questo è il nostro modo di dire grazie per essere al nostro fianco in ogni momento."