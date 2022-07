Il Manchester City non si ferma più e, dopo gli acquisti già annunciati di Julian Alvarez, Erling Haaland e del secondo portiere Ortega e la cessione all'Arsenal di Gabriel Jesus, si dimostra una delle formazioni più attive sul mercato inglese. Il club campione in carica della Premier League ha infatti ufficializzato l'arrivo dal Leeds del centrocampista Kalvin Phillips, che si trasferisce alla corte di Guardiola per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, bonus compresi.



Queste le prime parole del nazionale inglese, che ha firmato un contratto fino al 2028 ed indosserà la maglia numero 4: "Sono davvero felice di essere qui. Il City ha dimostrato di essere la migliore squadra inglese e ha un allenatore come Guardiola che è giustamente considerato il migliore al mondo. Il mio obiettivo è lavorare e crescere ulteriormente grazie a Pep e al suo staff e far parte di questo grandissimo gruppo".