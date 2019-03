Non solo i presunti tesseramenti irregolari di giovani calciatori finiti sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa, come quelli di Bruno Zuculini e Jadon Sancho: per il primo è stata violata la regola sull'acquisto da parte di fondi d'investimento, per il secondo sono stati pagati 200mila sterline all'agente dell'esterno offensivo quando era ancora 14enne. Secondo il Der Spiegel, ora il Manchester City rischia l'esclusione dalla Champions League.



IL MOTIVO - Secondo il quotidiano tedesco, infatti, il club inglese sarebbe stato accusato di sponsorizzazione fittizie. Questa la risposta dei Citizens: "Non forniremo alcun commento sulla questione e si presume che si tratti di documenti sottratti al personale della nostra società, poi decontestualizzati. Il tentativo di danneggiare la reputazione del club è chiaro"