Dopo Ronaldo, dopo Bruno Fernandes, il Manchester United punta ancora l'occhio su un portoghese. Secondo il quotidiano Record, nei mesi scorsi gli scout dei Red Devils sono andati spesso a Lisbona per vedere da vicino il centrocampista dello Sporting Palhinha. Sono almeno otto le volte in cui gli osservatori inglesi hanno preso l'aereo per volare al Josè Alvalade.