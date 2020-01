Seconda esclusione consecutiva dall'elenco dei convocati per il difensore del Manchester United Ashley Young. L'esterno classe '85 è un obiettivo di mercato dell'Inter, che ha raggiunto un accordo economico e ha chiesto il giocatore da subito ai Red Devils, con cui è in scadenza di contratto a giugno. Solskjaer ha preso tempo sin qui, in attesa di un eventuale sostituto e tutt'altro che disposto a far partire a cuor leggero il capitano della squadra.



Dopo essere stato tenuto fuori dall'ultimo turno di Premier League contro il Norwich, Young non figura tra i disponibili nemmeno per il match di domani di FA Cup contro il Wolverhampton. Una decisione sicuramente figlia della trattativa in essere con i nerazzurri, che tuttavia nelle ultime ore hanno virato sul romanista Spinazzola e potrebbero decidere di mettere momentaneamente in standby questo affare.