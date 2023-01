Cristiano Ronaldo si accasa all'Al-Nassr dopo il divorzio con il Manchester United, lasciando inevitabilmente un vuoto nella rosa di Ten Hag. I Red Devils hanno ora bisogno di un rinforzo nel reparto d'attacco, per poter puntare alle posizioni nobili della classifica di Premier League. Un nome che nelle ultime ore ha preso piede è quello di Vincent Aboubakar, che milita proprio nella formazione saudita e che può trasferirsi all'Old Trafford. Il trasferimento andrebbe ad agevolare il debutto di CR7 in maglia saudita.



SCAMBIO DI POSTO - Come riportato dalla stampa inglese il club di Manchester ha avanzato una proposta all'Al-Nassr per il prestito del centravanti camerunense, che si candida per andare a riempire il posto vacante in attacco. Così facendo la squadra di Ten Hag non solo andrebbe a rinforzarsi, ma farebbe anche un "favore" a Cristiano Ronaldo, nonostante i dissidi avuti con l'attaccante. Il portoghese sta infatti aspettando la cessione di un giocatore straniero, per poter essere registrato ufficialmente e quindi fare il suo debutto con la nuova squadra. Il Manchester United punta Aboubakar e Ronaldo ringrazia.