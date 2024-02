Il Manchester United fissa il prezzo di Antony

Dopo l’ingente somma per portarlo ad Old Trafford dall’Ajax, Antony ha deluso le aspettative. Infatti in 69 partite ha segnato 9 reti e fornito 4 assist. Il suo futuro potrebbe quindi essere lontano da Manchester. Lo United avrebbe anche già fissato il prezzo per lasciarlo partire in estate, lo riporta Fichajes.net.



I DETTAGLI- Per i Red Devils risulta quasi impossibile recuperare i soldi della spesa fatta per prenderlo dall’Ajax (95 milioni) , visto appunto il rendimento deludente che ha destato voci costanti di una sua cessione nella prossima finestra di mercato. Si legge che l’offerta giusta potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, cambiando anche campionato. Il contratto del giocatore brasiliano scadrà nel 2027.