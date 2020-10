Dal Manchester United sono arrivati tanti giocatori negli ultimi anni. Due in particolare sono sbarcati in Italia in quest'estate, Chris Smalling alla Roma e Andreas Pereira alla Lazio... ma entrambi erano stati proposti in momenti diversi al Milan. Sì, perché la dirigenza rossonera durante la ricerca del difensore centrale ha ricevuto una proposta per andare su Smalling, ma la scelta del giocatore è sempre stata orientata sulla Roma fino alla fine, ecco perché Maldini e Massara non hanno mai approfondito davvero il discorso col Man United.



PERCHE' NO - A giugno invece è stato offerto anche Andreas Pereira in prestito con diritto o obbligo di riscatto, un'idea nata da lontano ma mai decollata davvero. Il motivo? Il Milan ha scelto Brahim Diaz in quella posizione da mesi, Maldini e Massara hanno voluto rincorrere solo e soltanto lui col Real Madrid piuttosto che investire potenziali 27 milioni per Pereira, su cui ha virato la Lazio dopo il sogno David Silva naufragato a un passo dal traguardo. Filosofia diversa, il Milan ha detto no a due pedine dal Man United. Alla prossima occasione..