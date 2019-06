Il sesto posto ottenuto nella deludente Premier League 2018/19 ha lasciato scorie pesanti nel Manchester United. Per rivitalizzare un ambiente alquanto depresso, il manager Ole Gunnar Solskjaer vuole infatti apportare una profonda rivoluzione della rosa dei Red Devils e saranno effettuate sostanziose modifiche in tutte le zone del campo, a cominciare dalla difesa.



Come riporta il Sun, nelle scorse settimane il Manchester United ha dimostrato un caloroso interessamento per Matthijs de Ligt. Sul giovane giocatore dell’Ajax è però molto forte la concorrenza dei maggiori team europei - Barcellona, PSG, City e Juventus su tutte - che, a differenza del Manchester United, disputeranno la prossima edizione della Champions League. E’ perciò assai probabile (eufemismo) che la pista che porta a De Ligt sia destinata a divenire lettera morta.



Ecco perché da ambienti vicini allo United si fa sempre più insistente il nome di Toby Alderweireld. Il nazionale belga, non più giovanissimo, è un classe 1989, ha appena concluso la sua quarta stagione con la maglia del Tottenham salendo agli onori delle cronache come uno dei difensori più capaci e puntuali attualmente in circolazione. Sul giocatore, contratto il scadenza al 30 giugno 2020, è forte anche l’interesse della Juventus ma il Manchester, per il quale Alderweireld è più di un semplice pensierino, crede di avere gli argomenti giusti per potere convincere il giocatore a sposare la propria causa.