Perché gode ancora di un certo credito presso la società ed i tifosi, per il terzo posto conquistato al termine dell’ultima Premier League e la conquista della Carabao Cup - un trofeo mancava da quelli portati a casa da José Mourinho nel 2017 - ePerché molti calciatori sono migliorati e hanno ricominciato a rendere su buoni se non ottimi livelli grazie al lavoro del tecnico olandese: da Shaw a Rashford, passando per Bruno Fernandes e Fred, piazzato al Fenerbahce per circa 10 milioni di euro dopo essere stato un oggetto misterioso per anni.: cifre impegnative anche per un club tra i più ricchi al mondo.- Poi però c’è la realtà dei fatti ed un inizio della nuova stagione, quella che avrebbe dovuto essere delle conferme e della consapevolezza di poter puntare nuovamente al bersaglio grosso grazie pure agli sforzi importanti sostenuti dalla tanto vituperata famiglia Glazer, molto deficitario.(l’ultima in casa col Crystal Palace),dopo la sconfitta di misura contro il Bayern Monaco e quella decisamente più clamorosa ad Old Trafford per mano del Galatasaray. Per la prima volta dai tempi della disastrosa gestione Solskjaer, sono arrivati due ko consecutivi nele che quest’anno ha fatto da sparring partner pure al Brighton di De Zerbi. Ma oltre i numeri c’è di più.dopo l’ultima incredibile sconfitta in Champions, dove non è bastato portarsi per due volte in vantaggio e nella quale gli errori individuali sono stati tanti, marchiani e decisivi. E non è colpa soltanto di Onana. L’allenatore olandesedi un gruppo che teme anche la propria ombra, destabilizzato dai limiti tecnici e tattici palesati nelle prime uscite di questa stagione ma anche e soprattutto da un ambiente circostante che ha smesso di essere protettivo e collaborativo da tempo. La mancanza di successi,ai più e che non ha nemmeno facilitato l’arrivo di un nuovo compratore - anche se i rumors su un ritorno alla carica di sir Radcliffe si inseguono -(come l’utilizzo dell’ex Fiorentina Amrabat da terzino nel finale col Galatasaray) e messo per la prima volta sul banco degli imputati da diversi osservatori ed opinionisti inglesi. La luna di miele è agli sgoccioli, la crisi del Man United non fa sconti a nessuno.