Il Manchester United ha mandato i suoi scout negli USA per osservare Luciano Acosta, fantasista argentino classe '94 del DC United, dove gioca insieme a un grande ex United come Wayne Rooney. Cresciuto nel Boca Juniors, Acosta a gennaio è stato molto vicino al Paris Saint-Germain, ma l'affare è saltato. Come riporta il Sun, gli osservatori dei Red Devils lo hanno visionato in una partita non esattamente fortunata per il giocatore e la sua squadra: una sconfitta casalinga per 4-0 contro il Los Angeles FC, con tanto di espulsione per Rooney.