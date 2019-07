Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 29, 2019

Sono ore decisive per Romelu. L'attaccante belga, sogno di mercato dell'Inter e obiettivo recente anche della Juve, è sempre più lontano dal, e un'ulteriore conferma arriva dalla lista dei convocati che prenderanno parte all'amichevole di domani alle 19 con il Kristiansud, club norvegese., a differenza di Pogba, che partirà alla volta della Norvegia. Resta in Inghilterra anche, che pure sembra prossimo alla cessione.e lasono alla finestra. Il giocatore in queste ore è con il suo entourage, con il quale è in attesa di sviluppi. L'ultima offerta dei nerazzurri non arriva oltre quota 65 milioni, ilne chiede 85. Anche la Juve riflette su, concome possibile pedina di scambio.