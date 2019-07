L'ultima Champions League vinta, in casa Liverpool è più fresca che mai. Quella del Manchester United... un po' meno. Datata 2007-08, erano i tempi di CR7, Giggs e Alex Ferguson in panchina. Una vita fa. Tempi bui oggi per i Red Devils, a evidenziare la mancanza di trofei nelle ultime due stagioni ci hanno pensato i tifosi del Liverpool.



LO SFOTTO' - Come riporta il Sun, i sostenitori dei Reds hanno fatto volare un aereo sopra al campo durante l'allenamento del Manchester United a Perth (Australia) con striscione allegato per lanciare un messaggio forte e chiaro: "Liverpool Fc – 6x European Champions!". Tanto per ricordarlo ai più smemorati. Sei Champions in bacheca, è record tra i club inglesi.