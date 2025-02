Il Manchester United rischia la retrocessione? La situazione

Getty Images

“Probabilmente è uno dei momenti peggiori nella storia del Manchester United”. L’ha ripetuto più volte, l’allenatore dei Red Devils che a novembre scorso ha preso il posto di ten Hag (dopo quasi un mese ad interim di van Nistelrooy). L’ex tecnico dello Sporting Lisbona era arrivato con l’obiettivo di sistemare una situazione complicata, ma. La squadra non gira, i singoli non riescono a fare la differenza e anche l’allenatore fatica a trovare la quadra.

- E adesso la classifica inizia a diventare preoccupante. Dopo 26 giornate di Premier League il Manchester United è al 15º posto con 30 punti, solo sei squadre sotto di loro. Poche volte sono finiti così in basso.. 13 punti di distanza dalla zona rossa non sono pochi, ma in quelle posizioni basta poco per ritrovarsi risucchiati verso il basso: lo United dovrà fare massima attenzione nelle prossime partite per mettere in fila una serie di risultati positivi, con l’obiettivo di rialzarsi in classifica.

- Per risalire. La Championship e la Premier League ancora non esistevano, la Serie B inglese era la Second Division e dopo una sola stagione i Red Devils hanno subito riconquistato la promozione in First Division. Era la quinta volta che scendevano in seconda divisione, le altre tutte tra gli Anni ‘20 e gli Anni ‘30 a eccezione della prima volta in cui sono andati giù, ma siamo alla fine del 1800.- Come detto, ma prossima partita del Manchester United è contro l’Ipswich Town stasera alle 20.30, poi. Nel mezzo, la sfida di FA Cup contro il Fulham che si giocherà domenica 2 marzo alle 17.30, e la gara d'andata degli ottavi di Europa League in programma giovedì 6 marzo alle 18.45 a San Sebastiàn contro la Real Sociedad.