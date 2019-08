. Molto dipenderà dal futuro di Edin Dzeko, per il quale la distanza con l'Inter è ancora ampia. Il trasferimento del bosniaco a Milano è tutt'altro che scontato, motivo per cui non c'è stata ancora alcuna accelerata sui fronti Higuain, Icardi e Mariano Diaz.Oltre a Dzeko, però, c'è il rebus Patrik Schick, che continua ad avere offerte dalla Germania. Per l'attaccante pronto a sbarcare a Trigoria, allora, ecco spuntare una nuova pista.. Ricordato in Italia dai tifosi dell'Udinese - grazie a 20 gol in 95 partite - Sanchez ha poi continuato la sua carriera tra Barcellona (39 gol in 88 presenze) e Inghilterra. Positiva l'avventura all'Arsenal (60 reti in 122 gare), decisamente meno quella ad Old Trafford, con 3 soli gol in 33 presenze. Dopo un anno e mezzo, per lui potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria.Il Manchester United, dalla sua, sembra aperto ad una cessione. Solskjaer, infatti, non punta su di lui, e i Red Devils puntano a liberarsi di un ingaggio pesante.. La Roma cerca una punta, Sanchez vuole rilanciarsi e può farlo dove tutto è partito: in Italia.