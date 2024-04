Il Mantova torna in Serie B dopo 14 anni: dall'incubo D all'impresa dell'ex vice De Zerbi, gli eroi e la cavalcata

. L'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri si addice alla perfezione alla travagliata ma trionfale stagione deldi Davide: il Poeta emantovano di nascita, dopo aver attraversato la selva oscura, alla fine contemplano lo stellato cielo notturno dell'altro emisfero, presagio del nuovo cammino di luce e di speranza, che segue le tenebre precedenti.seppur il calcio sia materia molto meno liquida e più terrena:centrata ufficialmente dopo la partita di oggi, colche rende impossibile la rimonta dei veneti, ormaie con gli scontri diretti sfavorevoli.

- Unquello portato a termine dal tecnico, unstagione conclusasi conquelli precedenti erano staticon calciatori del calibro di Gabriele, Gabrielee Paolo. Il Mantova faceva sognare i tifosi, fermandosi adopo aver: da quel momento in poi una lenta e inesorabile discesa, con anni bui che partono, appena la stagione passata.

- Decisivi i playout persi contro l'Albinoleffe, che avevano sancitocon la società che sembrava allo sbando e la squadra a un passo dal baratro: poi la lieta novella dellaun mercato estivo oculato e assennato con qualche colpo importante, una guida tecnica sapiente e un'organizzazione societaria all'altezza, ma soprattuttofondati nel lontano 1911. Grazie a un lavoro eccezionale della società, in poco più di venti giorni il Mantova ha ricostruito da zero, inserendo nuove figure a livello dirigenziale e ristrutturando la rosa per provare a essere competitivi da subito: si è intuita la volontà del club di cancellare il bruttissimo ricordo della retrocessione sfiorata e di ridare subito linfa a tutto l’ambiente.

Il Mantova del 2006, che sfiorò la promozione in Serie AGioco, risultati e successi, con, soprattutto, surclassato 5-0 nello scontro diretto,le rivali più accreditate. Merito di uncome Christiane del presidente, società da sempre rivale del Mantova, che potrebbe perfino affrontare in una sorta di derby nella prossima stagione, qualora gli scaligeri dovessero retrocedere dalla Serie A. Tutto in famiglia, se si pensa chel'attuale patron dell'Hellas.

- La risposta da parte dei tifosi?, come nel match di oggi contro l’Atalanta, nel quale è arrivatasold out in meno di un’ora. Un campionato da assoluta dominatrice:grazie al lavoro incredibile di Possanzini, che si è riscattato dopo la non felice esperienza al Brescia, culminata con l'esonero.in Serie B e in Serie A, il Mantova è una delle tre squadre più belle viste in Italia quest'anno.

- I condottieri, oltre al tecnico marchigiano, hanno i volti e le fattezze del bomber Davide, 31enne che ha fatto faville a Renate ma che aveva mancato l'occasione in Serie B con la maglia del Sudtirol e che, delcresciuto nella SPAL dopo lo svincolo dal Cesena, secondo miglior marcatore con 9 gol, del, numero 10 bandiera del Lane che torna in B a 35 anni, del difensore goleador Fabrizio, arrivato dall'Olbia, dell'attaccante ghanese Davis, ex Triestina e Pordenone, e dei giovanissimi Nicolòe Davide, rispettivamente vivaio Inter e Verona. Ma anche dello sfortunato, che in passato ha vissuto la Serie A da protagonista con le maglie di Atalanta e Carpi e che, a causa della rottura del crociato, ha deciso di ritirarsi a 35 anni nel corso della stagione, diventando assistente di Possanzini: la sua esperienza in campo e in panchina si è rivelata decisiva.

