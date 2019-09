IL MARKETING ANTI JUVE E I DUE PROBLEMI DI SARRI. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM

“Buongiorno brigadiere. Come vede, si lavicchia” così Totò, ne “I soliti ignoti”, rispondeva al poliziotto, che era andato a trovarlo sul terrazzo condominiale, trasformato in accademia del furto.(cintura su Ronaldo, affossamento di Higuain) bellamente sorvolati. Ma questo è un problema relativo.Nei commenti del dopo partita, nei siti, nei giornali, nelle moviole parlate e scritte: nessuno! E, di nuovo, siamo a ripetere la trita formula: ve lo immaginate a parti invertite? Ve lo immaginate se quei rigori palmari fossero stati negati al Verona?. Sarebbe partita la solita giaculatoria del “Campionato affossato”, “degli arbitri migliori acquisti juventini”, “di aiuti di cui la Juventus non ha bisogno” ecc.