Aspettavamo da trent’anni Camerun e Nigeria, Senegal e Ghana e invece in Qatar è arrivata con merito pieno una squadra mediterranea, magrebina, ricca di calciatori nati non solo calcisticamente in Europa, non è un caso. Lo stesso ct Reagragui è nato nella banlieu parigina ed è stato modesto calciatore in Francia, prima di cominciare in Marocco (terra di origine della sua famiglia) la carriera di allenatore.più tattico e meno fisico, più organizzato che improvvisato. Il pasticcio Onana-Song-Eto’o è capitato nel Camerun e poteva essere di un’altra nazionale dell’Africa centrale, non di questo Marocco, che ha saputo darsi basi, gerarchie e discipline da calcio tradizionale.Il Marocco, che ha ottimi giocatori, ma non ne ha più del Portogallo o della Spagna, ha vinto con la tattica degli europei e il cuore dell’Africa, la forza di un continente che da sempre lotta per inseguire. E finalmente il Marocco ci ha raggiunto, per certi versi superato.Ha fermato la Croazia e ha eliminato, battendoli, Belgio, Spagna e adesso il Portogallo. Senza mai subire gol. L’unico finora al passivo, se l’è segnato da solo, un autogol con il Canada, ininfluente ai fini del risultato, visto che ha vinto anche quella partita.C’è l’arte di Ziyech, sul quale il Milan aveva visto lungo, ma non abbastanza e che adesso sarà ancora più difficile e più caro strappare al Chelsea. Ci sono Hakimi e Mazraoui, stelle da Champions di cui tutto conosciamo, c’è Amrabat, gigantesco contro il Portogallo, da chiederci come abbia potuto solo l’anno scorso fare la riserva a Firenze. Ma ci sono anche ragazzi meno conosciuti come Ounahi e Boufal, che dall’Angers spiccheranno presto il volo, c’è@GianniVisnadi