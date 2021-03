Il futuro di Vidal è ancora tutto da scrivere.. Ora Arturo sta recuperando dall'infortunio, le sensazioni sono ottime tanto che potrebbe tornare a disposizione già per la partita contro il Sassuolo del prossimo 7 aprile. L'ex Barcellona vuole rendersi un protagonista di un grande finale di stagione, vuole dimostrare di essere ancora un giocatore in grado di determinare con la sua esperienza e qualità tecnica.Arturo Vidal non è più un intoccabile per Antonio Conte che gli ha preferito Christian Eriksen nelle ultime uscite. Una scelta ben precisa che apre a dei risvolti in chiave calciomercato.L'ex c.t della Nazionale cilena, Jorge Sampaoli, si è messo in contatto con il suo pupillo. Arturo Vidal non esclude una esperienza in Ligue 1 con un tecnico che stima molto ma prima vuole capire le intenzioni di Antonio Conte e della sua Inter.