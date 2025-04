Il Marsiglia di De Zerbi in ritiro a Roma: in Francia solo per le partite, dove si allena e il motivo della scelta

non smette di sorprendere e, questa volta, ha scelto una strategia davvero inusuale per aiutare ila raggiungere il suo obiettivo:. Il tecnico bresciano ha. Un’iniziativa che punta a creare il giusto ambiente per lavorare sul morale dei giocatori e favorire l’unione del gruppo, in un momento cruciale della stagione.Se in campo ilha alternato performance brillanti a pesanti sconfitte, De Zerbi ha continuato a essere al centro dell’attenzione non solo per il suo stile di gioco spettacolare, ma anche per i suoi comportamenti fuori dal campo. Le recenti prestazioni della squadra, infatti, sono state un mix di vittorie convincenti, come quella contro ilNonostante questi alti e bassi, la squadra è riuscita a risalire al secondo posto in classifica, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.Le difficoltà non sono state solo sul campo.ha più volte manifestato il suo malcontento riguardo alla situazione interna, tra allenamenti insoliti all’alba e l’ammutinamento della squadra dopo la cancellazione di alcuni giorni di riposo. A questi episodi si sono aggiunti anche attacchi a decisioni arbitrali e ad altri allenatori. Ora, con l’obiettivo di concentrarsi sulla Champions, ha proposto il ritiro a Roma come misura per lavorare sulla coesione del gruppo,“Dobbiamo restare concentrati sul calcio", ha dichiarato De Zerbi, spiegando che insieme al presidente Longoria e al, è stata presa questa decisione per cercare di centrare l'obiettivo stagionale. "Siamo uniti nel pensare che, per un mese, tutti i nostri pensieri dovranno essere rivolti solo al calcio. Solo così, l’anno prossimo, potremo giocare il martedì e il mercoledì in Champions League", ha aggiunto il tecnico.Anche Benatia ha condiviso la sua visione sul momento delicato che sta vivendo il club, sottolineando la necessità di allontanarsi da un ambiente che considera "malsano", dove si cerca di alimentare discordia anziché favorire l’armonia, un atteggiamento che lui definisce come "mediocrità". Per il dirigente, il ritiro lontano da Marsiglia rappresenta un’opportunità per lavorare senza distrazioni e riportare il gruppo sulla giusta strada.Ilha trovato nella zona di Roma la soluzione ideale. La squadra transalpina si allenerà nel. Un impianto da 40 ettari con 7 campi, stadio da 2500 posti, vari terreni di allenamento, palestra, spa, due piscine, ristorante e bar., con la possibilità di estenderlo ulteriormente se necessario, a meno che non si decida di tornare in Francia dopo aver disputatoIl programma prevede che i giocatori rientrino in Francia il giorno prima delle partite ufficiali contro il, per rispettare gli impegni mediatici richiesti dalla. Tuttavia, se i risultati saranno favorevoli, potrebbero esserci dei cambiamenti nel piano, magari con l’aggiunta delle famiglie dei giocatori o con un coinvolgimento maggiore della stampa internazionale attratta da questa singolare iniziativa di De Zerbi.