Il Marsiglia spinge per Doig: cosa manca per la firma

L'Olympique Marsiglia continua a spingere per. L'esterno scozzese ieri ha giocato quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Verona,. In questi giorni i contatti tra le due dirigenze sono continui, tra domanda e offerta ballano ancora 500mila euro ma si sta cercando un punto d'incontro per chiudere l'affare in modo positivo. In uscita in quel ruolo c'è Renan Lodi: si sta lavorando alla cessione dell'esterno brasiliano all'Al Hilal per un affare da circa 20 milion di euro.- Il Sassuolo rimane alla finestra, pronto ad affondare il colpo se Marsiglia e Verona non dovessero trovare l'accordo.. La trattativa prosegue in un clima di ottimismo e fiducia, ma se il trasferimento di Doig non si dovesse chiudere la dirigenza del Marsiglia sta valutando anche altre piste. La prima alternativa è Adrien Truffert, classe 2001 del Rennes che l'anno scorso ha debuttato in nazionale. E' un profilo che piace e stanno sondando, ma la prima scelta rimane sempre Doig del Verona.- Quasi fuori dai giochi il Torino., la priorità del club in questo momento è vendere per poi reinvestire gli eventuali incassi: non ci sono incedibili, serve solo l'offerta giusta. E, al momento, non ne sono arrivate. Il primo che potrebbe partire è Radonjic che ha ormai rotto con l'ambiente Toro e sul ci sono la Salernitana (pupillo di Sabatini che lo portò a Roma a 18 anni) e alcuni club esteri.