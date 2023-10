Pubblicata la nuova classifica internazionale di Sport Business International dedicata ai corsi in sport management:Modena – Nello sport esiste un detto: “vincere è difficile confermarsi lo è di più” e quindi assume una rilevanza ancora maggiore il risultato appena annunciato da un corso di formazione italiano, il masterSport – Master in Management dello Sport System realizzato da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Università della Repubblica di San Marino.Il corso, nato nel 1996 per volontà di Marco Brunelli ed un team di professionisti del settore sportivo, è protagonista anche per il 2023 della classifica internazionale redatta da Sport Business International dedicata ai master in sport management ( PGR – Post Graduate Ranking ). Il masterSport ha confermato il primato mondiale, per il terzo anno consecutivo, nella classifica dedica all’impatto dei corsi sulla carriera degli studenti (Career Advancement Ranking).La nuova pubblicazione vede poi il progetto di Modena e San Marino ( www.mastersport.org ) come 4° miglior prodotto formativo europeo, miglior master italiano e “Top20” della graduatoria mondiale.La classifica mondiale vede quest’anno un predominio USA con ben tre prodotti nelle prime tre posizioni. Ad aggiudicarsi il primato mondiale è stata University of Massachusetts che ha scalzato Ohio University (leader nel 2022). Primo corso in Europa si conferma il CIES - The FIFA MASTER.“Siamo molto felici di questa conferma a livello internazionale” ha detto Matteo Masini della MasterSport Institute. “La classifica ogni anno si arricchisce di nuovi progetti e solo grazie alla passione e la disponibilità dei professionisti che coinvolgiamo in aula come relatori, dei partner e delle istituzioni accademiche è possibile mantenere performance così importanti”. “Da qualche giorno abbiamo presentato la nuova edizione, la ventottesima della nostra storia, che prenderà il via al Dipartimento di Economia di Modena a febbraio. Come da tradizione abbiamo rinnovato il progetto formativo con le novità del settore, nuovi relatori e nuove attività “sul campo” per dare agli studenti la miglior esperienza possibile. A dicembre faremo le nuove selezioni che vedono sempre numerosi candidati appassionati; siamo curiosi di conoscere i futuri studenti (bando aperto fino al 20 novembre ndr) e creare il nuovo team.”Tommaso Fabbri – Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Modena – alla notizia della classifica ha commentato “Con questa 28° edizione, la seconda realizzata a Modena con il coinvolgimento dei docenti e delle strutture di UNIMORE, consolidiamo l’ampliamento della nostra offerta formativa a un settore, quello dello sport, di straordinaria importanza economica e sociale ed estremamente ricettivo per giovani motivati, che questo Master dimostra di sapere attrezzare con le competenze necessarie. Oltre a mantenere l’eccellenza didattica e nel placement, che è valsa anche quest’anno un top ranking internazionale, l’ambizione adesso è di incrementare la collaborazione con le realtà sportive del territorio e sviluppare percorsi di ricerca sul settore sportivo, a carattere interdisciplinare”.Per informazioni sul corso visita il