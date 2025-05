Il Mattino - Osimhen ha rifiutato la Juventus: dove può andare

Getty Images

. Se da una parte diversi giocatori potrebbero lasciare, dall'altra i bianconeri si muovono per altrettante soluzioni. Una di queste, come anticipato già nelle scorse settimane, è senza dubbio Victor Osimhen, obiettivo e sogno per il reparto offensivo della prossima stagione per la Vecchia Signora., conosce bene il nigeriano, arrivato a Napoli proprio grazie a lui e con cui è stato protagonista del terzo Scudetto del club partenopeo nel 2023. Proprio per questo, la Juventus sembrerebbe voler puntare su di lui, soprattutto in ottica partenze: a questa voce si affianca con molta probabilità il nome di Vlahovic, ma occhio anche a Milik e Kolo Muani.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, tuttavia,. Resta dunque da capire dove potrebbe giocare Osimhen nella prossima stagione., che dovrà puntare alla prossima Champions League nell'ultima giornata contro il Venezia. Secondo Il Mattino,, già sulle sue tracce nello scorso mercato con offerte faraoniche.

Ciò che è certo è che l'attaccante lascerà il Napoli, con la clausola di 75 milioni di euro valida solo per i club dell'estero., dove in questa stagione Osimhen ha fatto bene segnando più di 30 goal e vincendo il campionato.Sullo sfondo resta sempre l'apertura alla possibile chiamata del Manchester United, che potrebbe diventare prioritaria.