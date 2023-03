Nel corso delle interviste post sconfitta contro l'Udinese, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è lasciato andare ad un commento amarissimo sulle modalità con cui è arrivato il ko per 3-1. A Dazn, in particolare si è assunto tutte le colpe della debacle.



COLPA MIA - "Se viene meno l’attenzione vuol dire che nei giorni scorsi ho lavorato male, non sono riuscito a far capire l'importanza di questa gara. Giocare la Champions il prossimo anno è importantissimo per noi. Sono troppe le cose che stasera non hanno funzionato, vuol dire che non mi sono spiegato bene, dobbiamo lavorare meglio",