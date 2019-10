Sono ancora fresche nelle menti di tutti le immagini dello scorso 26 settembre, data di presentazione dei progetti per il nuovo San Siro. L'impianto di Populous - denominato 'Cattedrale' e con evidenti richiami al Duomo di Milano - sfida quello di Cmr, sviluppato su due anelli. La costruzione del nuovo stadio, però, non sembra essere così semplice. Secondo quanto riporta l'Ansa, alcuni consiglieri comunali di Milano avrebbero richiesto 'una nuova perizia, realizzata da terzi, per valutare i costi e i tempi di una ristrutturazione dello stadio di San Siro'. Nuovi esami, dunque, dopo la perizia realizzata da Milan e Inter: uno studio che aveva portato i club a definire come impossibile la ristrutturazione dell'attuale impianto, viste le numerose complicazioni economiche, tecniche e soprattutto logistiche, costringendo le squadre a giocare lontano da Milano per almeno quattro anni.



MINACCIA LEGA - A ciò, inoltre, si aggiunge la protesta della Lega Nord, che punta il dito contro il sindaco Beppe Sala. Il numero uno della città, infatti, aveva aperto alla possibilità di cedere l'attuale San Siro a Milan e Inter per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. La Lega - contraria all'abbattimento del terzo monumento più visitato della città - minaccia di rivolgersi alla Corte dei Conti. Alessandro Morelli, capogruppo del partito, ha dichiarato: "Se lo stadio di San Siro verrà ceduto per Milano sarà un grave danno non solo d'immagine ma anche economico. Sarebbe una perdita di denaro per la città. Il valore di San Siro non può essere quello di una qualunque opera architettonica, perché fa parte del brand Milano, è un simbolo di Milano e quindi chiederemo che questa cifra venga definita e a quel punto dovremo fare qualche passo verso la Corte dei Conti. Settimana prossima presenteremo un nuovo progetto di ristrutturazione realizzato da tecnici del Politecnico che hanno già in mano una possibile riqualificazione. La prossima settimana lo presenteremo ai milanesi perché sono loro che devono decidere. E' incomprensibile come il Comune stia dando per ormai fatta una decisione che deve prendere la cittadinanza".