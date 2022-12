Che mercato sarà quello di gennaio? L'abbiamo chiesto ad alcuni procuratori, per capire anche se dobbiamo aspettarci colpi importanti.è stato chiaro: "No,- ha detto nella nostra intervista - E' vero che è passato l'emendamento con rateizzazione, ma tra oneri fiscali e la crisi strutturale del calcio italiano penso che tutti i club, per motivi diversi, non abbiamo grande disponibilità economica"."Penso che vedremo molti prestiti e scambi"."Forse in uscita, penso per esempio ad Amrabat e altri giocatori che si sono messi in luce"."Occhio alla Roma che bisognerà capire come si muoverà per l'eventuale cessione di Karsdorp, e alla Lazio che potrebbe finalmente vendere Luis Alberto. In questo modo vedremo che tipo di disponibilità finanziaria avranno per fare mercato"."Secondo me a fine stagione verrà ceduto. Il rinnovo è troppo complicato, soprattutto per la vertenza con lo Sporting Lisbona che per ora lo vede debitore di una somma ingente"."Bisognerà capire cosa succede con gli attuali responsabili dell'area tecnica, penso a Cherubini su tutti. Vedremo se sarà tutto in mano a loro o se il nuovo consiglio nominerà nuovi profili"."E' avvenuto attraverso un accordo tra le parti, quindi è stata l'opzione preferita dal giocatore stesso"."Dipnderà tutto da cosa cerca, se la scelta sarà dettata dal mero aspetto economico o se vorrà privilegiare altri aspetti, che possono essere tecnici, sportivi o un progetto a lungo termine".