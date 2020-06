Per anni hanno infiammato la Liga con la loro sfida a distanza, in un testa a testa continuo tra classifica marcatori, rivalità personale e di squadra, vittorie di campionati o coppe, suggellando al massimo il duello che corona il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Poi l’addio di Cristiano Ronaldo alla Camiseta Blanca, dopo la terza Champions League consecutiva, ha lasciato Lionel Messi quasi orfano di questa sfida continua con il portoghese. Ma chissà che i due non possano tornare a confrontarsi, magari in Italia. Messo in lavagna un possibile approdo all’Inter di Leo Messi. Una scommessa che sta accendendo, ancor di più, le fantasie dei supporter nerazzurri anche se, riporta Agipronews, la quota è alta: 9,00 (entro il 5 ottobre 2020). Le voci sul futuro della Pulce, del resto, si susseguono da tempo. Il suo contratto con il Barcellona è in scadenza nel 2021, quando Leo avrà da poco compiuto 34 anni. Tante piccole (neanche troppo) particolarità da tenere in conto per analizzare il futuro dell’argentino, tra un rientro in patria, il finale di carriera al Barcellona e la suggestione Inter. I giochi – e non solo quelli proposti dai bookmakers – sono aperti. Il Barcellona sta corteggiando il suo gioiello per blindarlo fino al termine della sua carriera, ma gli ammiratori (neanche a dirlo) sono tanti. E l’Inter è prepotentemente tra questi.