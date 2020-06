In maglia giallorossa, oltre ad aver acceso il cuore dei tifosi, Radja Nainggolan ha disputato 203 partite segnando 33 gol dal gennaio 2014 a giugno 2018. Rientrato nella drastica rivoluzione apportata da Monchi alla rosa della Roma, il belga è passato all’Inter dove ha avuto degli alti e bassi. L’estate scorsa, poi, il rientro al Cagliari, la squadra che lo aveva consacrato in Serie A. A fine stagione Nainggolan farà il suo rientro all’Inter, detentrice del cartellino, ma il suo futuro appare incerto. Le parole di Massimo Cellino – attuale Presidente del Brescia ed ex numero 1 del Cagliari che aveva ceduto il centrocampista alla Roma – potrebbero aprire un clamoroso scenario. «Secondo me torna alla Roma, è il suo sogno, è rimasto folgorato dalla città, dall’ambiente. Radja è capace di darti tutto» ha detto Cellino al Corriere dello Sport, alimentando le fantasie dei tifosi romanisti ed anche quelle dei bookmakers. Gli analisti di Sisal Matchpoint, infatti, hanno prontamente messo in lavagna un possibile ritorno alla Roma di Nainggolan. La quota, come riferisce Agipronews, (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020) è data a 5,00. Come dire, non è già tutto fatto, ma la traccia è valida. Chissà che dopo il ritorno al Cagliari, per il belga non ci sia quello a Trigoria.