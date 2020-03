Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan. Il portiere rossonero, che da ormai un anno ha ereditato la titolarità della porta azzurra, è sempre al centro dell’attenzione di molti club europei. La giovane età, gli ampi margini di miglioramento ed una qualità non indifferente, potrebbero portarlo a spiccare il volo verso i maggiori top club, tra i quali in questi anni non figura più il Milan. Tra i tanti estimatori di Donnarumma, c’è sicuramente il Paris Saint Germain. A confermarlo, oltre alle tante voci di mercato, ci sono anche le quote elaborate, i cui betting analyst vedono come probabile l'approdo del portiere italiano all’ombra della Torre Eiffel. La quota di un suo trasferimento, entro il 2020, è infatti in lavagna a 3,00. In estate, quindi, Mino Raiola potrebbe realizzare un’altra importante operazione di mercato. Ma attenzione alle sirene inglesi. Sul portiere italiano classe 1999, infatti, ci sarebbe un forte interessamento anche del Chelsea. I Blues sarebbero pronti ad un’offerta irresistibile: 60 milioni di euro, più il cartellino di Kepa Arrizabalaga. Il portiere iberico venne pagato, appena due estati fa, ben 80 milioni di euro. Rimanendo in Italia, attenzione alla Juventus. I bianconeri, come da anni, monitorano tutte le maggiori operazioni del mercato.