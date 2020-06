Se qualche mese fa i tifosi bianconeri più romantici avrebbero potuto cullare il sogno di rivedere Paul Pogba vestire nuovamente la maglia della Juventus, ora potrebbero rischiare di vedere saltare i loro desideri. Il centrocampista francese, infatti, non è solamente un obiettivo di mercato del club torinese e la concorrenza è alta. Lo sanno bene i trader, che in questi giorni hanno rivisto le quote relative al futuro di Pogba. Se a fine marzo un ritorno alla Juventus era dato a 2,75, ora la quota è salita a 3,50 (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020). Interessante sottolineare, invece, come sia scesa l’opzione rappresentata dal Paris Saint Germain: da 6,00 a 5,00. Un calo significativo che potrebbe delineare il futuro del centrocampista classe 1993. L’opzione più appetibile per i bookmakers, riferisce Agipronews, è sempre la permanenza al Manchester United (1,65), confermata anche da alcune voci che parlano di rinnovo contrattuale. Ma nel caso in cui Pogba decidesse di lasciare i Red Devils una seconda volta, quasi sicuramente sarà corsa a due tra Juventus e Paris Saint Germain. Sembrano troppo distanti, infatti, tutti gli altri competitors in gara: Real Madrid (7,50), Barcellona e Liverpool (20), Inter (25), Arsenal e Bayern Monaco (33):