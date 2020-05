Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più incerto. L’attaccante svedese, attualmente in patria, sta ragionando su cosa fare quando il Covid-19 non sarà più una vera minaccia. Se da una parte l’incontro con Gazidis, amministratore delegato del Milan, ancora non c’è stato, dall’altra aleggia nei suoi pensieri l’idea di un ritiro dal calcio giocato. Sicuramente non è la sua prima intenzione e, insieme all’agente Mino Raiola, presto prenderà una decisione finale su cosa fare il prossimo anno. Molto dipenderà anche dal nuovo progetto rossonero. Nel frattempo anche i betting analyst hanno messo in lavagna la possibilità che Ibrahimovic, classe 1981, appenda gli scarpini al chiodo entro il 31 dicembre 2020. La quota, come riferisce Agipronews, è a 3,50. La probabilità che lo svedese continui a giocare c’è e, salvo imprevisti, lo farà ancora in Italia, un Paese che ama follemente.